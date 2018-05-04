В областном центре обыскивают всю прокуратуру и полицию

В Запорожье 4 мая проходят обыски во всех отделениях полиции и прокуратуры. Фото: НПУ Запорожской обл

СБУ проводит обыски во всех отделениях полиции и прокуратуры города Запорожье.

Ищут доказательства фальсификации полицейской статистики, утверждает "Первый запорожский".

Следователи пришли в Коммунарский, Шевченковский, Днепровский и Вознесеновский райотделы полиции и районные прокуратуры.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства о превышении власти или служебных полномочий.

"Силовики ищут на местах информацию о так называемых "делах-многоэпизодниках", в рамках которых задержанные пишут массу явок с повинной и берут на себя чужие преступления. Как правило, в таких случаях речь идет о людях без определенного места жительства. Подобные дела "повышают" показатели раскрываемости преступлений в полицейской отчетности", - говорится в сообщении.

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Накануне в качестве главного областного полицейского был представлен генерал полиции третьего ранга Сергей Комиссаров. Ранее возглавлял ГУ Нацполиции в Луганской области.

В столице группа злоумышленников под видом полицейских грабила иностранцев. В состав группы входило двое мужчин и женщина и действовали они по отработанной схеме. Злоумышленники искали своих жертв в развлекательных заведениях, после чего девушка знакомилась с иностранцем. Через некоторое время она назначала встречу в арендованной квартире, а когда иностранец оставался с девушкой наедине, в помещение врывались ее подельники, переодетые в форму полиции.