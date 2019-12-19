В Николаеве таксист стрелял в пассажира

Событие квалифицировали как хулиганство, пострадавший в больнице. Фото: Наталия Назарук

В Николаеве водитель такси устроил стрельбу от время конфликта с пассажиром.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Инцидент произошел накануне вечером, о нем полицию сообщила жена пострадавшего пассажира. Ее муж сделал замечание водителю такси за неадекватного поведения, началась ссора.

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"Таксист вытащил из автомобиля, предварительно, пистолет травматического действия и выстрелил. Пострадавшего мужчину доставили в медицинское учреждение с непроникающим ранением в область живота", - говорится в сообщении.

32-летнего водителя доставили в отделение полиции, оружие изъяли для экспертизы. Событие квалифицировали по статье о хулиганстве - фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы.

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