В Николаеве таксист стрелял в пассажира

В Николаеве водитель такси устроил стрельбу от время конфликта с пассажиром.
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Инцидент произошел накануне вечером, о нем полицию сообщила жена пострадавшего пассажира. Ее муж сделал замечание водителю такси за неадекватного поведения, началась ссора.
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"Таксист вытащил из автомобиля, предварительно, пистолет травматического действия и выстрелил. Пострадавшего мужчину доставили в медицинское учреждение с непроникающим ранением в область живота", - говорится в сообщении.
32-летнего водителя доставили в отделение полиции, оружие изъяли для экспертизы. Событие квалифицировали по статье о хулиганстве - фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы.
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