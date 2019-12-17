Боролись за чистоту: коммунальщики попали в драку со стрельбой

Коммунальщики устроили драку с строителем. Фото: censor.net.ua

Работники коммунального хозяйства поселка Чабаны под Киевом и строители устроили драку со стрельбой через грязные колеса автомобиля.

Чтобы грузовики с строительства не загрязняли асфальт, коммунальщики не выпускали их на дорогу, пока из них не смоют грязь. Об этом предупредили руководителей строительства, передает пресс-служба полиции области.

Путь грузовикам перегородили легковушкой. Один из водителей устроил скандал, пригрозив травматическим пистолетом. Коммунальщики же позвали на помощь напарников. Вместе набросились на нападающего. Тот успел несколько раз выстрелить.

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В результате водитель грузовика и коммунальщик получили забои. Еще два работника коммунального хозяйства - травматические ранения ноги и живота.

В кафе "Баку" на улице Антоновича в Киеве неизвестные устроили стрельбу из травматического оружия. Пострадали несколько человек. После стрельбы злоумышленники скрылись на Mitsubishi серого цвета.