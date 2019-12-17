Боролись за чистоту: коммунальщики попали в драку со стрельбой

 
Ексклюзивы
1/5
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2385
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 459
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2448
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 261
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1098
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 540
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
2 Просмотров: 2943
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 11484
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2232
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 5238
Фото
Все фото
3
4
3
8
7
Митинг под Радой: госпитализировали полицейских и травмировали журналистов
Митинг под Радой: госпитализировали полицейских и травмировали журналистов
На митинге под Радой в действие пошли слезоточивый газ и зеленка
На митинге под Радой в действие пошли слезоточивый газ и зеленка
Выехал на встречную полосу и столкнулся: авария унесла жизнь мужчины
Выехал на встречную полосу и столкнулся: авария унесла жизнь мужчины
Парень на отцовском &quot;Мерсе&quot; гонял по Киеву на большой скорости
Парень на отцовском "Мерсе" гонял по Киеву на большой скорости
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
Видео
Все видео
"Вы вообще кто, гражданин?" - пьяная водитель Bentley нахамила патрульным
"Вы вообще кто, гражданин?" - пьяная водитель Bentley нахамила патрульным
Убийство Шеремета: судье Вовку не дали отвод
Убийство Шеремета: судье Вовку не дали отвод
Дело Шеремета: Положинский поддержать Антоненко в суде
Дело Шеремета: Положинский поддержать Антоненко в суде
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
Трагедия в Одессе: полиция назначила генетические экспертизы
Трагедия в Одессе: полиция назначила генетические экспертизы
Интервью
1/5
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 396
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1098
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2583
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11079
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2799
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 декабря 2019
Просмотров: 531
Чорний лис
— Що ти знаєш про лисячу хит­рість? Тільки те, що в казках у дитинстві прочитав, — Іван Дмитрович поблажливо дивиться на мене. ...
вторник, 17 декабря 2019 18:10

Боролись за чистоту: коммунальщики попали в драку со стрельбой

  Комментировать
Боролись за чистоту: коммунальщики попали в драку со стрельбой
Коммунальщики устроили драку с строителем. Фото: censor.net.ua

Работники коммунального хозяйства поселка Чабаны под Киевом и строители устроили драку со стрельбой через грязные колеса автомобиля.

Чтобы грузовики с строительства не загрязняли асфальт, коммунальщики не выпускали их на дорогу, пока из них не смоют грязь. Об этом предупредили руководителей строительства, передает пресс-служба полиции области.

Путь грузовикам перегородили легковушкой. Один из водителей устроил скандал, пригрозив травматическим пистолетом. Коммунальщики же позвали на помощь напарников. Вместе набросились на нападающего. Тот успел несколько раз выстрелить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обстрелял полицейских и скрылся во дворе: на Киевщине ищут преступника

В результате водитель грузовика и коммунальщик получили забои. Еще два работника коммунального хозяйства - травматические ранения ноги и живота.

В кафе "Баку" на улице Антоновича в Киеве неизвестные устроили стрельбу из травматического оружия. Пострадали несколько человек. После стрельбы злоумышленники скрылись на Mitsubishi серого цвета.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Боролись за чистоту: коммунальщики попали в драку со стрельбой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
декабря

Разработали проект атомной бомбы

Сегодня Варвары: для чего лепят вареники с перцем

Россия выдвинула Украине ультиматум

Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США

Нашли календарь ацтеков

"Многие меня считают ненормальной" - Мила Йовович

Самое читаемое
Сексуальная и голая: певице Анне Седоковой - 37 лет
Сексуальная и голая: певице Анне Седоковой - 37 лет
7
 Просмотров: 27541
Гороскоп на 16-22 декабря: кому это неделя принесет сверхприбыли
Гороскоп на 16-22 декабря: кому это неделя принесет сверхприбыли
 Просмотров: 11205
Фотохудожник создал фотографии, которые сломают вашу логику
Фотохудожник создал фотографии, которые сломают вашу логику
23
 1 Просмотров: 11007
Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США
Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США
 Просмотров: 10476
Объяснили, что будет с долларом до конца недели
Объяснили, что будет с долларом до конца недели Просмотров: 8352
Происшествия
Командование ССО просит смягчить меру пресечения Антоненко
Командование ССО просит смягчить меру пресечения Антоненко Просмотров: 234
Обзывал и грубил: пассажиры автобуса, разбившегося под Черниговом, рассказали о поведении водителя
Обзывал и грубил: пассажиры автобуса, разбившегося под Черниговом, рассказали о поведении водителя Просмотров: 990
В Ровно умерла школьница - стало плохо во время урока
В Ровно умерла школьница - стало плохо во время урока Просмотров: 486
Митинги под Верховной Радой - в карете скорой умер человек
Митинги под Верховной Радой - в карете скорой умер человек 1 Просмотров: 783
Столкновения под парламентом: полиция задержала 26 человек
Столкновения под парламентом: полиция задержала 26 человек 2 Просмотров: 910
Больше всего комментируют
5
Конфликт набирает обороты. Фанаты "Райо Вальекано" выступили с заявлением против Зозули
3
Фанаты сорвали матч второй лиги Испании, оскорбляя украинского форварда Зозулю
2
Экс-арбитр ФИФА проанализировал скандальный арбитраж в матче украинского чемпионата
2
"Слуга народа" гулял с олигархами в ресторане
2
Зеленский подал в Раду неотложные изменения в Конституцию
Голосов: 324
Голосование Что думаете о расследовании дела Шеремета?
  • Это попытка дискредитации волонтеров и добровольцев
  • Верю следователям. Война против России не дает право на убийства в мирной Украине
  • Сложно сказать. Надо дождаться все доказательства и суд
  • Силовики досадно ошиблись
  • Дело фейковое. Отвлекает от переговоров с Россией
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua