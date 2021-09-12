В Николаеве пассажиры маршрутки избили водителя фуры, у которого до этого произошел конфликт с водителем пассажирского автобуса. Об этом сообщает "Корреспондент".

В сообщении говорится, что двое водителей "не поделили дорогу". Когда же маршрутка остановилась, ее догнала фура и прижала к остановке. тогда же словесный конфликт перешел в драку.

Водитель DAF выскочил из кабины, прибежал к маршрутчику и несколько раз брызнул из газового баллончика ему в лицо. При этом газ попал в салон, где находились пассажиры. После этого они выбежали на улицу и избили водителя фуры.

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"Он пытался спрятаться от разьяренных пассажиров маршрутки в своем авто, но его достали и оттуда", - сообщает портал.

Пострадала также часть обшивки грузовика. Остановить избиение водитеял грузовика удалось лишь прибывшим полицейским. Водителя DAF госпитализировали. У него подозревают сотрясение головного мозга. В больницу также доставили маршрутчика с ожогами глаз и слизистых оболочек рта и носа. Еще во время драки пострадали двое пассажиров.

Водитель маршрутного автобуса, который 10 сентября побил пенсионера в Запорожье, понес наказание за содеянное. Мужчину уволили с работы. По факту травмирования пенсионера, полиция открыла уголовное производство.