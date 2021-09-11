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суббота, 11 сентября 2021 16:49

Водителя, который избил пенсионера в Запорожье, наказали за жестокость

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Водителя, который избил пенсионера в Запорожье, наказали за жестокость
За жестокие действия в отношении пенсионера водителя уволили с работы. Фото: "Запорожье | ХЗП"

Водитель маршрутного автобуса, который 10 сентября побил пенсионера в Запорожье, понес наказание за содеянное. Мужчину уволили с работы. По факту травмирования пенсионера, полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

"Установлено, что водитель 1976 года рождения, пытаясь вытолкнуть 82-летнего пенсионера из салона микроавтобуса, нанес последнему телесные повреждения. Ситуация приобрела широкий общественный резонанс: в социальной сети появилось видео, на котором снято, как водитель маршрутного автобуса сначала ударил пожилого мужчину ногой в живот, а затем дверью по лицу", - отметили в полиции.

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Правоохранители открыли уголовное производство по признакам преступления - умышленное лёгкого телесное повреждение.

"Санкция по статье предусматривает штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, или исправительные работы на срок до 1 года или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 2 лет", - сообщили в полиции.

10 сентября на Львовщине в селе Дебри произошло ДТП. 31-летний местный житель, двигаясь задним ходом на собственном дворе, совершил наезд на свою двухлетнюю дочь. Ребенок погиб.

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