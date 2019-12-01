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воскресенье, 01 декабря 2019 12:15

В Николаеве напали на журналиста

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В Николаеве напали на журналиста
В Николаеве напали на журналиста. Фото: dyvys.info

В Николаеве напали на журналиста издания "Наш город Николаев" Александра Влащенко.

"30 ноября около 22.40 в Центральный отдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение от корреспондента одного из местных изданий о том, что возле дома по ул. Садовой неизвестный брызнул ему в глаза неизвестным веществом и нанес несколько ударов в лицо, после чего скрылся. Правоохранители устанавливают напавшего", - сообщили в Нацполиции в Николаевской области.

Пострадавшего госпитализировали. Следователи начали уголовное производство. Подозреваемым грозит штраф или исправительные работы на срок до одного года.

Продолжаются первоочередные следственные действия и принимаются меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению преступления.

Устанавливаются все обстоятельства и мотивы преступления.

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В 2012 году Влащенко выстрелили в голову из пневматического пистолета. А в 2014-м журналиста похитили неизвестные.

В городе Прилуки на Черниговщине мужчина напал на 2-х журналистов во время встречи кандидата в народные депутаты с гражданами. Правонарушитель задержан, он находится в больнице под охраной, сообщила полиция Черниговской области.

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