В НАБУ объяснили, почему проводят обыски на канале "Думская"

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
2 Просмотров: 531
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 513
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Просмотров: 1296
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 900
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1170
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1602
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2826
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 540
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2574
Как брекзит повлияет на Украину
Как брекзит повлияет на Украину
Просмотров: 270
Фото
Все фото
3
5
3
3
3
Сожгли авто основательнице организации, которая борется со школьными поборами
Сожгли авто основательнице организации, которая борется со школьными поборами
Отошел в вечность мой последний сын: возросло число жертв жуткого ДТП
Отошел в вечность мой последний сын: возросло число жертв жуткого ДТП
В киевском кальян-баре торговали кокаином
В киевском кальян-баре торговали кокаином
Поймали военного, который продавал наркотики
Поймали военного, который продавал наркотики
Заместителя начальника отдела полиции задержали на взятке
Заместителя начальника отдела полиции задержали на взятке
Видео
Все видео
Стрельба возле офиса ФСБ в Москве: подробности
Стрельба возле офиса ФСБ в Москве: подробности
Горе-матери, которая заморила детей голодом, отменили приговор
Горе-матери, которая заморила детей голодом, отменили приговор
"Вы вообще кто, гражданин?" - пьяная водитель Bentley нахамила патрульным
"Вы вообще кто, гражданин?" - пьяная водитель Bentley нахамила патрульным
Убийство Шеремета: судье Вовку не дали отвод
Убийство Шеремета: судье Вовку не дали отвод
Дело Шеремета: Положинский поддержать Антоненко в суде
Дело Шеремета: Положинский поддержать Антоненко в суде
Интервью
1/5
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1170
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 549
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1197
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2736
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11295
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 декабря 2019
Просмотров: 306
Спокуса потрібності
Якось непомітно настали часи, коли дуже поменшало людей, яким ти можеш розказати, припустімо, анекдот про Брежнєва, і той анекдот буде їм смішний. ...
пятница, 20 декабря 2019 13:39

В НАБУ объяснили, почему проводят обыски на канале "Думская"

  Комментировать
В НАБУ объяснили, почему проводят обыски на канале &quot;Думская&quot;
На телеканале ищут документы на продажу помещений. Фото: Укринформ

Детективы НАБУ проводят обыски в Одессе по делу злоупотреблений должностных лиц Одесского облсовета при продаже в сентябре 2018 нежилых помещений.

"Следственные действия санкционированы, осуществляют в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц Одесского облсовета при продаже в сентябре 2018 нежилых помещений по адресу Лидерсовский бульвар, 13 (Одесса) в пользу ООО "Шаг вперед", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Обыски проводятся в помещении ТРК "Думская". Ищут документы о передаче права собственности на нежилые помещения по адресу Лидерсовский бульвар, 13.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАБУ и САП просят ветировать закон, который касается неприкосновенности

Следователи считают, что документы могут быть на Канатной, 10, ибо "Думская" и ООО "Шаг вперед" имели одних и тех же бенефициарных владельцев.

В НАБУ заявили, что следственные действия не связаны с деятельностью СМИ и журналистов.

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски на одесском телеканале "Думская TV". Сотрудники телеканала сообщили, что обыск начался около 9.30. Их не пускают на рабочие места.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В НАБУ объяснили, почему проводят обыски на канале "Думская"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
декабря

Отменили пошлины на украинско-российских таможнях

20 декабря - 45 лет со дня рождения Героя Украины, всемирноизвестного оперного певца Василия Слепака

Франция продала часть своих земель американцам

Выдали патент на лучшие пневматические шины

Самое читаемое
Как увеличить пробег электромобиля в холод - 5 советов
Как увеличить пробег электромобиля в холод - 5 советов
 Просмотров: 23625
Азарова высмеяли за заявление об украинском языке
Азарова высмеяли за заявление об украинском языке 1 Просмотров: 22482
Пациент избил врача за правильный диагноз
Пациент избил врача за правильный диагноз Просмотров: 12042
Приметы на Новый год: как накликать беду
Приметы на Новый год: как накликать беду Просмотров: 8460
Путин очертил будущие границы войны с Украиной
Путин очертил будущие границы войны с Украиной 2 Просмотров: 7002
Происшествия
Пропавшего чиновника нашли мертвым
Пропавшего чиновника нашли мертвым Просмотров: 297
Слезоточивый газ и стрельба: на Крещатике напали на полицейских
Слезоточивый газ и стрельба: на Крещатике напали на полицейских 1 Просмотров: 540
Сожгли авто основательнице организации, которая борется со школьными поборами
Сожгли авто основательнице организации, которая борется со школьными поборами
3
 1 Просмотров: 288
НАБУ проводит обыск на телеканале "Думская"
НАБУ проводит обыск на телеканале "Думская" Просмотров: 162
Отошел в вечность мой последний сын: возросло число жертв жуткого ДТП
Отошел в вечность мой последний сын: возросло число жертв жуткого ДТП
5
 Просмотров: 6534
Больше всего комментируют
14
"Не хочу утруждать себя" - отец Зеленского об украинском языке
11
Сколько украинцев довольны Зеленским – свежий опрос
4
Убийство Шеремета: полиция нашла у Антоненко мину
2
Путин очертил будущие границы войны с Украиной
2
Путин оправдал нападение СССР на Польшу
Голосов: 911
Голосование Что думаете о расследовании дела Шеремета?
  • Это попытка дискредитации волонтеров и добровольцев
  • Верю следователям. Война против России не дает право на убийства в мирной Украине
  • Сложно сказать. Надо дождаться все доказательства и суд
  • Силовики досадно ошиблись
  • Дело фейковое. Отвлекает от переговоров с Россией
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua