В НАБУ объяснили, почему проводят обыски на канале "Думская"

На телеканале ищут документы на продажу помещений. Фото: Укринформ

Детективы НАБУ проводят обыски в Одессе по делу злоупотреблений должностных лиц Одесского облсовета при продаже в сентябре 2018 нежилых помещений.

"Следственные действия санкционированы, осуществляют в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц Одесского облсовета при продаже в сентябре 2018 нежилых помещений по адресу Лидерсовский бульвар, 13 (Одесса) в пользу ООО "Шаг вперед", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Обыски проводятся в помещении ТРК "Думская". Ищут документы о передаче права собственности на нежилые помещения по адресу Лидерсовский бульвар, 13.

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Следователи считают, что документы могут быть на Канатной, 10, ибо "Думская" и ООО "Шаг вперед" имели одних и тех же бенефициарных владельцев.

В НАБУ заявили, что следственные действия не связаны с деятельностью СМИ и журналистов.

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски на одесском телеканале "Думская TV". Сотрудники телеканала сообщили, что обыск начался около 9.30. Их не пускают на рабочие места.