В МВД заявили, что белорусские записи подтверждают причастность АТОшников к убийству Шеремета

Военного Андрея Антоненко, медсестру Яну Дугарь и врача Юлию Кузьменко обвиняют в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. По версии следствия, организовал группу Антоненко, подрывала авто - Кузьменко, Дугарь проводила разведку места преступления. Фото: detector.media

Записи, на которых якобы белорусские спецслужбы обсуждают намерение убить журналиста Павла Шеремета взрывчаткой, соответствуют нынешней версии следствия.

А значит, на деле группы ветеранов АТО и волонтеров, которых обвиняют в исполнении убийства журналиста, не отразятся, заявил спикер МВД Артем Шевченко, передает BBC News Украина.

"В обвинительном акте четко указано, что их действия были вызваны другими неустановленными лицами. Непосредственно на рассмотрение в суде дела Антоненка, Кузьменко и Дугарь это вряд ли повлияет, потому что обвиняемым инкриминируется именно участие в исполнении этого преступления", - сказал Шевченко.

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Подчеркнул, что эта информация подтверждает основную версию следствия, что обвиняемые действовали не самостоятельно, а выполняли преступный замысел неустановленных лиц. А новая информация сможет помочь в поиске до сих пор неустановленных заказчиков и организаторов убийства.

Версия о причастности белорусских спецслужб к убийству появилась после публикации в сети записей якобы прослушивания в кабинете бывшего главы КГБ Вадима Зайцева. Из них следует, что спецслужбы Беларуси могли планировать политические убийства своих оппонентов, в частности журналиста Павла Шеремета. В Нацполиции говорят, что полученные в декабре 2020-го документы и аудиозаписи, крайние из которых датированы 2012 годом, уже поступили в распоряжение следствия и представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления.