В МВД сообщили о "большой победе" ВСУ в Черниговской области: помогли гражданские

Жители Черниговщины сообщили ВСУ об эшелоне топлива для вражеского войска РФ. Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

Артиллеристы Вооруженных сил Украины взорвали эшелон из более чем 3000 топлива для оккупационных войск России. Он дислоцировался на станции Низковка Корюковского района Черниговской области.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Победа! Великая победа! Очевидцы сообщают, что на месте станции – море огня. Поскольку пути в РФ разобраны и быстро их не восстановят, ВСУ фактически остановили продвижение противника в Киев с Востока", – написал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Блокируйте дороги, валите деревья, растягивайте сетки из ворот - правоохранители просят помочь побороть оккупантов

Отмечается, что о вражеском эшелоне утром 26 февраля местные жители сообщили ВСУ через социальные сети.

"Осталось уничтожить Гостомельскую группировку противника и агрессор будет отброшен от столицы", - заметил Геращенко.

По состоянию на утро 26 февраля количество уничтоженных российских оккупантов превысило 3 тыс. человек. Более 200 интервентов попали в плен. Число пленных увеличивается. Уничтожены сотни единиц вражеской бронетехники, в том числе более 100 российских танков.