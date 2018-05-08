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вторник, 08 мая 2018 19:55

В Москве едва не столкнулись 2 пассажирских самолета

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В Москве едва не столкнулись 2 пассажирских самолета
В небе над Москвой 2 пассажирских самолета сблизились на 300 м, катастрофы удалось избежать. Фото: Мanager

В Москве над аэропортом Шереметьево произошло опасное сближение двух пассажирских самолетов.

Инцидент произошел вечером 7 мая, передает Интерфакс.

Так Boeing 737-800 из Краснодара и Boeing 777 из Шанхая при посадке сблизились на расстояние 300 м. Избежать катастрофы помогли аварийные бортовые системы, которые сработали, когда первый самолет был на высоте 4300 м, а второй - 4600 м.

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Пилоты смогли развести самолеты и никто не пострадал. Представитель аэропорта сообщил, что экипажи рейсов действовали по инструкции под руководством диспетчеров.


В бразильском штате Сан-Паулу упал вертолет с невестой, которая летела на свадьбу. Аппарат внезапно развернуло и он ударился об землю, инцидент сняли на камеру.

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