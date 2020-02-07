В морге перепутали тела покойниц

В Кропивницком работники морга перепутали тела двух покойниц. Фото - точка доступа

В Кропивницком работники морга перепутали тела двух покойниц.

Одну уже успели похоронить чужие люди. Родственники другой увидели подмену и обратились в правоохранительные органы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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"Родственникам из морга на погребение было выдано тело пожилой женщины. Близкие воспользовались услугами ритуальной службы, уже на кладбище при прощании сомнения возникли, их ли это родственница. Однако, бабушку похоронили. Родственники же другой умершей женщины подмену трупа заметили сразу", - сказано в сообщении.

Начато досудебное расследование. Работникам морга за служебную халатность грозит штраф, исправительные работы или до 3 лет ограничения свободы.

В Чернигове родные покойного Ивана Коваля похоронили мужчину дважды. Оказалось, что в патолого-анатомическом отделении им отдали тело чужого человека. А их родственника похоронили под другим именем чужие люди.