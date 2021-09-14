В Молдове задержали украинский самолет с контрабандой

В Молдове 14 сентября задержали самолет Ан-2 украинской регистрации с контрабандными сигаретами.
Пограничная полиция задержала вблизи села Хлин Мике, Единецкого района трех граждан Украины, сообщает Omg.md.
"На территории Молдовы соорудили взлетно-посадочную полосу. Ее оборудовали специальным электрическим освещением, что указывает на организованный характер незаконных полетов и контрабандных поставок сигарет", - говорится в сообщении.
Украинские правоохранительные органы пока ситуацию не комментируют.
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В марте в Международном аэропорту "Одесса" обнаружили контрабандные 100 тыс. пачек сигарет. Ориентировочная стоимость товара примерно 3 млн грн.
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