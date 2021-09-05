Украинец спрятал 775 телефонов под запчастями: контрабандиста задержали

На границе с Польшей задержали микроавтобус марки Mercedes с незаконной партией продукции Apple.

Автобус прибыл в международный автомобильный пункт пропуска "Шегини" на въезд в Украину, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Управлял машиной 35-летний гражданин Украины. Пограничники инициировали углубленную проверку транспортного средства.

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При осмотре в багажном отделении нашли 775 телефонов IPhone различных моделей, новых и бывших в употреблении, 1300 наушников, 10 дисплеев, 134 планшета, 73 ноутбуки и 40 ручек. Устройства спрятали под применяемыми запчастями.

Всего правоохранители обнаружили 1738 единиц новой техники, применяемой - 594. Работники таможни изъяли продукцию. Сейчас устанавливают общую стоимость товара.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

30 августа на границе с Румынией задержали четырех нелегальных мигрантов из Афганистана и Пакистана. Мужчины пытались добраться в Евросоюз. Документов при себе нелегалы ​​не имели.