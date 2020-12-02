В многоэтажке неизвестные подожгли входные двери в 5 квартир

В Житомире 2 декабря около 2:55 в 9-этажке произошел пожар.
Неизвестные подожгли входные двери в 5 квартир на 2-м этаже, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Очаг пожара находился в подъезде на 2-м этаже, где расположены 5 квартир. Были повреждены стены и двери указанных квартир. Предварительно, пожар возник в результате умышленного заноса на лестничную площадку легковоспламеняющегося вещества и его поджога. Никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении.
Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают поджигателя и его мотивы. За совершенное ему грозит до 10 лет за решеткой.
В доме на просп. Космонавтов в Виннице мужчина поджег дверь квартиры своей сожительницы. Ее в то время дома не было. Огонь самостоятельно потушили соседи. Говорят, мужчина сделал это из-за ревности.
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