В Минобороны объяснили, почему ВСУ мощнее российских банд Путина

Украинская армия качественно превосходит российского врага. Фото: Facebook.com/GeneralStaff.ua

Армия российских оккупантов многочисленнее, но Вооруженные силы Украины имеют качественное преимущество над врагом.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

"Если в целом анализировать ситуацию по фронту, то враг снизил темпы продвижения вглубь территории, но не покидает планы наступательной операции.

Поэтому мы не должны расслабляться, мы должны дожать врага и быть мощным тылом нашей армии", – сказала чиновник.

В настоящее время идет круговая оборона Мариуполя. Также врага всячески удерживают от продвижения по юго-восточному операционному округу.

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"Сегодня все так же задействованы, чтобы сдерживать врага и на подступах к Киеву.

То есть на всех участках, где по разным данным может состояться продвижение вглубь, задействованы все силы, чтобы врага сдержать. И в том числе и на белорусском направлении", – сказала Маляр.

В настоящее время белорусские и российские военные деморализованы и "очень сильно задумываются над тем, чтобы не участвовать в этой позорной варварской войне".

"Их преимущество количественное нивелируется нашим преимуществом качественным", - заявила замминистра.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 10 марта составляют более 12 тыс. человек личного состава.