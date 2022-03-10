В Минобороны объяснили, почему ВСУ мощнее российских банд Путина

Армия российских оккупантов многочисленнее, но Вооруженные силы Украины имеют качественное преимущество над врагом.
Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.
"Если в целом анализировать ситуацию по фронту, то враг снизил темпы продвижения вглубь территории, но не покидает планы наступательной операции.
Поэтому мы не должны расслабляться, мы должны дожать врага и быть мощным тылом нашей армии", – сказала чиновник.
В настоящее время идет круговая оборона Мариуполя. Также врага всячески удерживают от продвижения по юго-восточному операционному округу.
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"Сегодня все так же задействованы, чтобы сдерживать врага и на подступах к Киеву.
То есть на всех участках, где по разным данным может состояться продвижение вглубь, задействованы все силы, чтобы врага сдержать. И в том числе и на белорусском направлении", – сказала Маляр.
В настоящее время белорусские и российские военные деморализованы и "очень сильно задумываются над тем, чтобы не участвовать в этой позорной варварской войне".
"Их преимущество количественное нивелируется нашим преимуществом качественным", - заявила замминистра.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 10 марта составляют более 12 тыс. человек личного состава.
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