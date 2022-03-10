Подсчитали потери врага с начала вторжения

Цифры уточняют, ведь подсчитывать подведенную технику сложно из-за интенсивных боевых действий Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 10 марта ориентировочно составили более 12 тыс. человек личного состава.

Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 9.30 10 марта.

"Танков - 335 ед, боевых бронированных машин - 1105 ед., артиллерийских систем - 123 ед, РСЗО - 56 ед, средств ПВО - 29 ед, самолетов - 49 ед, вертолетов - 81 ед, автомобильной техники - 526 ед, ед, цистерн из ГСМ – 60, БПЛА оперативно-тактического уровня – 7", написали в Генеральном штабе.

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Цифры уточняют, ведь подсчитывать подбитую технику сложно из-за интенсивных боевых действий.

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