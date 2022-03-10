Чехия готовится приравнять к нацистской метку на технике РФ

Танк русских захватчиков с символом Z. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

В Чехии хотят приравнять символ "Z", который используют российские оккупанты в Украине, к нацистской свастике и привлекать к ответственности за его использование.

Возможные санкции за подобные метки подтвердили в полиции и министерстве внутренних дел Чехии, пишет Seznam Zpravy.

"В сотрудничестве с прокуратурой идет сбор материала, который посвящен этому. Но я хотел бы отметить, что каждый частный случай будет оцениваться отдельно", – сказал представитель полиции Ондржей Моравчик.

Символ "Z", который неправомерно используется для поддержки вторжения в Украину, свидетельствует об одобрении российской агрессии, отметила представитель министерства внутренних дел Хана Мала.

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"Наша правовая система не содержит перечня запрещенных символов, всегда важен контекст . Органы, участвующие в уголовном производстве, преследуют не использование символов или букв сами по себе, а конкретные действия и намерения.

Таким образом, возможны квалификации по статье Уголовного кодекса, а именно отрицание, одобрение, допрос или оправдание преступлений против человечности или военных преступлений или преступлений против мира", – добавила Мала.

Символ "Z" появлялся на территории Чехии всего несколько раз. Одну из меток зафиксировал представитель полиции Пардубице Иржи Сейкора. На местном вокзале он сфотографировал пассажиров с черными чемоданами, на которых была нарисована "Z".

Техника оккупантов в Украине имеет дополнительные признаки, указывающие на направление движения. Например, Z на кузове – наступление на Харьков. Также на этом направлении подмечена Росгвардия (кадыровцы). Техника с таким же символом ехала из-под Сум на Киев.