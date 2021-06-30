В машину с людьми ударила молния. Чем все закончилось

В машину ударила молния. Фото: dtp.kiev.ua

В городе Кагарлык под Киевом молния попала в авто с людьми. Это привело к аварии.

На тот момент в машине было четверо посажирив. Все живы, сообщает dtp.kiev.ua.

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После удара молнии авто влетело в дерево, его развернуло на обе стороны проезжей части. Из-за ДТП заблокировало движение автотранспорта по магистрали.

В селе Зубринка на Житомирщине молния подожгла сарай и дом. Хозяев дома не было. Пожар заметили соседи и вызвали спасателей. Событие произошло 26 июня около 18:30. Когда приехали спасатели, огонь уже успел уничтожить указанное здание и крышу жилого дома. Чтобы остановить дальнейшее распространение огня, спасателям понадобился час. Долгое время они разбирали деревянные конструкции и проливали их водой