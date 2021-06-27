Молния сожгла дом и сарай, пока хозяев не было дома

В Житомирской области молния подожгла сарай и дом. Фото: dsns.gov.ua

В селе Зубринка на Житомирщине молния подожгла сарай и дом. Хозяев дома не было. Пожар заметили соседи и вызвали спасателей.

Событие произошло 26 июня около 18:30, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пораженная молнией школьница рассказала о пережитом

"Соседи рассказали, что деревянная хозяйственная постройка загорелась из-за молнии, ударившей в нее и дерево, расположенное рядом. Из здания пламя перекинулось на дом. Когда приехали спасатели, огонь уже успел уничтожить указанное здание и крышу жилого дома. Чтобы остановить дальнейшее распространение огня, спасателям понадобился час. Долгое время они разбирали деревянные конструкции и проливали их водой", - рассказали в ГСЧС.

Потушить пожар удалось в 21:30. Погибших и травмированных нет.

В Кировоградской области молния попала в жилой дом и от этого он загорелся. Женщина, которая находилась в доме с ребенком, чтобы выбраться, разбила стекло в окне. Сначала она спасла ребенка, а потом освободилась сама. Соседи помогли взять годовалого ребенка из окна и забрать подальше от огня. Пожарным удалось потушить пожар за несколько часов несмотря на то, что в это время шел дождь.