В руках держал металлическую сапку: молния убила молодого мужчину

У Херсонській області блискавка вбила працівника фермерського господарства. Фото: pixabay.com

Возле села Чернянка Каховского района Херсонской области от удара молнии погиб 35-летний работник фермерского хозяйства.

Еще один мужчина получил разряд, но с ним все в порядке, пишет Новый день.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Молния сожгла дом и сарай, пока хозяев не было дома

"Группа местных жителей работала в поле фермерского хозяйства, когда началась гроза. Один из сотрудников побежал искать укрытия. Очевидцы говорят, что в руках у него была металлическая тяпка. И получил удар молнии. За полтора метра от него был еще один работник хозяйства, который бросился на помощь. И также получил разряд, но менее мощный. Мужчина остался жив, и даже нету телесных повреждений. Только испугался", - говорится в сообщении.

На поле вызвали следственно-оперативную группу. Начато уголовное производство.

В селе Софиевка Черкасского района молния ударила в дерево, под которым находилось три человека. Все они отдыхали возле водоема и когда началась сильная гроза - укрылись. От удара молнии погибли два человека - 23-летний мужчина и женщина около 55 лет. Еще одна женщина - в реанимации.