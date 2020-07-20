В маршрутке мужчина избил беременную женщину

В маршрутке произошел конфликт. Фото: censor.net.ua

В Одессе мужчина избил беременную женщину в маршрутке.

26-летняя женщина ехала в маршрутке с матерью. Один из пассажиров отказался уступить женщине место, сообщает Малиновский отдел полиции в Одессе.

"По предварительным данным, конфликтная ситуация между пассажирами возникла из-за нежелания одессита уступить беременной место. Словесная перепалка переросла в драку, во время которой беременная женщина получила травму губы", - говорится в сообщении.

Пассажиры маршрутки вызвали полицию. Мать пострадавшей написала заявление.

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"В рамках расследования будут устанавливаться полные обстоятельства происшествия с предоставлением правовой оценки действиям каждого ее участника. Потерпевшим выписали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести полученных телесных повреждений", - сообщил начальник Малиновского отдела полиции Виктор Герасименко.

В одной из маршруток Днепра в субботу, 18 июля несколько пенсионерок и неуравновешенный человек избили женщину. За потерпевшую попыталась заступиться только одна пассажирка из салона.