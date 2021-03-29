В Луганской области на территории школы обнаружили схрон с боеприпасами

Среди найденного - патроны калибра 7,62 и выстрелы гранатометные ВОГ 25. Фото: Нацгвардия

В Луганской области военнослужащие Нацгвардии вместе с представителями СБУ обнаружили схрон с боеприпасами на территории школы.

Схрон обнаружили в воскресенье во время проверки оперативной информации на территории одной из школ населенного пункта Приволье, сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Среди найденного – патроны калибра 7,62 и выстрелы гранатометные ВОГ 25.

В Нацгвардии отметили, что данная находка могла служить боевикам инструментом для организации диверсий на подконтрольной украинскому правительству территории. Опасная находка передана представителям ГСЧС для уничтожения.

В Харькове СБУ обнаружила схрон с оружием у задержанного боевика так называемой ЛНР. Среди оружия реактивные штурмовые гранаты РШГ-1 производства РФ.