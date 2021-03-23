Нашли мощный тайник российского оружия

В Харькове СБУ обнаружила схрон с оружием у задержанного боевика так называемой ЛНР.

Среди оружия реактивные штурмовые гранаты РШГ-1 производства РФ, сообщил руководитель пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Схрон с оружием нашли в результате следственных действий в отношении боевика террористической организации ЛНР, которого задержали накануне. У злоумышленника нашли заметки с GPS-координатами. Они указывали на определенное место в лесу вблизи Харькова.

Фото: facebook.com/VladislavAbdula

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Из тайника изъяли 10 гранат РШГ-1, РПГ-22, РПГ-26, 2 противопехотные мины МОН-50, 30 гранат Ф-1 и РГД-5, 20 запалов к ручным гранатам, почти 6 кг пластической взрывчатки, 6 электродетонаторов, 2 зажигательные трубки, десятки метров детонирующего и огнепроводного шнуров, электропровод и элементы питания и более 2200 патронов калибра 5,45 и 7,62 мм.

"В рамках уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, причастных к организации преступления", - говорят в пресс-службе СБУ.

По предварительным выводам, тайник устроили для совершения террористических актов на территории Украины.

В Луганской области на территории заброшенного защитного сооружения бывшего завода в Лисичанске СБУ нашла склад оружия, боеприпасов и взрывчатки. По оперативным данным, арсенал оставили участники диверсионной группы незаконных вооруженных формирований, причастной к подрывам в 2014 году объектов критической инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях.