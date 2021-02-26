Нашли мощный склад оружия, который оставила диверсионная группа

Фото: СБУ

В Луганской области на территории заброшенного защитного сооружения бывшего завода в Лисичанске СБУ нашла склад оружия, боеприпасов и взрывчатки.

По оперативным данным, арсенал оставили участники диверсионной группы незаконных вооруженных формирований, причастной к подрывам 2014 года объектам критической инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях, сообщают в СБУ.

Среди изъятого оружия есть противотанковый управляемый ракетный комплекс "Фагот" и реактивный пехотный огнемет "Шмель", производства РФ. Также обнаружили гранаты, ракетные выстрелы, тротил, запалы и патроны.

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Арсенал направили на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

В одном из заброшенных зданий Приморского района Мариуполя обнаружили незаконный склад боеприпасов. Сотрудники взрывотехнической службы изъяли 1,6 тыс. гранат, 2 тыс. осветительных ракет, 62 пистолета Макарова, 124 ящика патронов и другие взрывоопасные предметы.