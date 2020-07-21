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вторник, 21 июля 2020 10:34

В Луцке мужчина захватил автобус. Угрожает взрывчаткой - Нацполиция
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Фото: volynpost.com

В Луцке на центральной площади неизвестный взял в заложники пассажиров автобуса. Об этом во вторник сообщил Департамент уголовного розыска.

"Также сообщает, что автобус заминирован.

Преступник имеет большое количество оружия: гранаты и другое автоматическое оружие. Мина еще в одном людном месте города, которая сдетонирует. Свои требования сейчас выдвинет в соцсетях в Твиттер и месседжер", - заявили в Нацполиции.

"Мужчина захватил автобус с заложниками, при нем взрывчатка, оружие. Требования опубликовал в соцсети "Твиттер". Сейчас мониторится эта соцсеть. Понятных требований не освещено, просто общие фразы, общее недовольство системой. Не указывает какой. Изучаем, звоним. Он поднимал трубку, сейчас пока очередной раз не взял, чтобы уточнить эти требования", - рассказал руководитель ГУНП в Волынской области Юрий Крошко.

Автобус, который стоит на Театральной площади, обстрелян, сообщает "ВолиньPost"

Стекло в окне транспортного средства - с повреждениями от выстрелов. Центральную площадь города перекрыли полностью. В 9:51 были слышны выстрелы.

Дополняется.

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