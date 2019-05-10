В Лондоне произошла стрельба в мечети

Неизвестный устроил стрельбу в лондонской мечети. Фото: Abu Chowdhury

В Лондоне неизвестный устроил стрельбу в мечети Семи Королей.

Инцидент произошел во время вечерней молитвы. Мужчина вошел в исламский храм и открыл огонь из пистолета. Об этом сообщает Daily Mirror.

Полиция не смогла задержали стрелка, сейчас его ищут.

Во время стрельбы никто не пострадал. Инцидент не рассматривают как теракт.

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"Я молюсь в мечети Семи Королей. Наша община остается единственной. Очевидно, что у нападающего была тактика запугивания. Но мы не испугались, будем ходить сюда и дальше", - говорит один из прихожан.

В американском штате Колорадо недалеко от печально школы "Колумбайн" произошла стрельба, в результате которой погиб один ученик, еще восемь получили ранения. Стрельба началась в школе STEM School Highlands Ranch около двух часов дня.