В лобовом столкновении погибла семья: первые кадры и подробности

Фото: facebook.com/groups/rozhnyativshchyna.prozorro

9 августа в поселке Перегинское Ивано-Франковской области произошла смертельная авария. Там около 18:00 на ул. Сечевых Стрельцов возле автозаправочной станции в лоб столкнулись Mercedes-Benz Vito 120 и ВАЗ-217230.

По словам очевидцев, Mercedes на большой скорости врезался в автомобиль, который двигался в сторону Вильхивки. В салоне была семья из 5 человек, в том числе и 2-летний ребенок. В результате столкновения на месте погибли 32-летний водитель ВАЗа, житель Перегинского, и 2 его пассажиров, 62 и 57 лет. Вероятно, родители водителя. Еще 2 пассажира с травмами в больнице - жена погибшего водителя и их ребенок. Об этом сообщается на странице "Рожнятивщина PROZORRO" в Facebook.

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"26-летний водитель автомобиля Mercedes, житель села Закерничное, уже неоднократно нарушал правила дорожного движения. В ДТП не пострадал, повреждений не получил. Освидетельствование на алкоголь показало 2,42 промилле", - написала в группе Надежда Панькив.

Официальных данных о ДТП от полиции пока нет.

На Старообуховской трассе под Киевом произошла авария, в которой погибли супруги, их 4-летняя дочь и сын, 10 лет. Выжил только старший, 14-летний парень. Водитель-виновник Антон Желепа был пьян, в его крови обнаружили 1,32 промилле алкоголя, что в 7 раз превышает норму. Он ехал по дороге на Mercedes, угнанном у своего работодателя, у которого работал на даче.