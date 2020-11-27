В лесу недалеко от дороги нашли мертвым бывшего преподавателя

В лесу недалеко от дороги "Дрогобыч-Стрый" нашли мертвым без вести пропавшего бывшего преподавателя ДДПУ из города Дрогобыч 38-летнего Ивана Мелька Фото: lv.npu.gov.ua

В лесу недалеко от дороги "Дрогобыч-Стрый" нашли мертвым без вести пропавшего бывшего преподавателя ДДПУ из города Дрогобыч 38-летнего Ивана Мелька. Мужчина ушел из дома и не вернулся, его разыскивали с 19 ноября.

К поиску пропавшего мужчины были привлечены работники полиции, чрезвычайники, а также волонтеры и неравнодушные граждане, сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

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"24 ноября его нашли без признаков жизни в лесу неподалеку автодороги" Дрогобыч-Стрый ". Тело покойного направили на экспертизу", - говорится в сообщении.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства смерти Ивана Мелька.

1 сентября в арендованной на 3 часа квартире нашли зарезанного мужчину. Позже стало известно, что убитым является руководитель института истории, политологии и права Николаевского института имени В. Сухомлинского Николай Шитюк. Его убил родственник.