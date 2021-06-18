В лесовоза на скорости отлетело колесо и оторвало руку пешеходу

У грузовика отлетело колесо в убило пешехода. Фото: openforest.org.ua

В У грузовика во время движения отлетело колесо и попало в 30-летнего пешехода. У мужчины оторвало руку. Он не выжил.

Трагедия произошла в городе Березное Ровенской области, сообщили на странице Ровенского областного центра экстренной медицинской помощи в Facebook.

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Колесо попало в правую руку и оторвало конечность ниже плеча. Пострадавшего госпитализировали в центральную районную больницу, где он умер.

От несчастного случая погибла 11-летняя Амелия Вуд - ее убило колесом, отлетевшим от машины. Девочка боролась с лейкемией. В тот день спешила на школьный автобус. В ходе расследования стало известно, что автомобиль, которым управлял 22-летний Кэмерон Перкинс, был непригоден для эксплуатации. Осмотр машины показал, что подшипник был не на месте, что привело к отрыву колеса.