В лесовоза на скорости отлетело колесо и оторвало руку пешеходу

В У грузовика во время движения отлетело колесо и попало в 30-летнего пешехода. У мужчины оторвало руку. Он не выжил.
Трагедия произошла в городе Березное Ровенской области, сообщили на странице Ровенского областного центра экстренной медицинской помощи в Facebook.
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Колесо попало в правую руку и оторвало конечность ниже плеча. Пострадавшего госпитализировали в центральную районную больницу, где он умер.
От несчастного случая погибла 11-летняя Амелия Вуд - ее убило колесом, отлетевшим от машины. Девочка боролась с лейкемией. В тот день спешила на школьный автобус.
В ходе расследования стало известно, что автомобиль, которым управлял 22-летний Кэмерон Перкинс, был непригоден для эксплуатации. Осмотр машины показал, что подшипник был не на месте, что привело к отрыву колеса.
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