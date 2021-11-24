В лесополосе нашли череп и футболку, похожую на военную

В Кривом Роге в лесополосе обнаружили останки человека. На месте обнаружили фрагменты футболки с липучками для шевронов. Фото: npu.gov.ua

В Кривом Роге на Днепропетровщине в кустах нашли человеческий череп. Останки увидел подросток, резавший древесину.

Череп направили на экспертизу, сообщила Оксана Лесонен из пресс-службы Криворожского районного управления полиции, передает ТСН.

"Череп направили на экспертизу для установления давности и обстоятельств смерти", - прокомментировала представитель полиции.

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Череп нашли в Долгинцевском районе Кривого Рога на улице Домностроителей, сообщают местные СМИ. Рядом с остатками нашли фрагменты одежды – зеленую футболку, похожую на военную с липучками для шевронов.

На фрагментах одежды есть следы бурого цвета, вероятно, крови.

Кому принадлежат останки, будут выяснять правоохранители.

Недалеко от села Вересневое в Ривненской области нашли останки человека. На страшную находку в поле наткнулся 29-летний мужчина, когда обрабатывал земельный участок. Останки могут принадлежать 79-летнему Ивану Бабаку, считавшемуся пропавшим без вести.