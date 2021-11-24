В лесополосе нашли череп и футболку, похожую на военную

В Кривом Роге на Днепропетровщине в кустах нашли человеческий череп. Останки увидел подросток, резавший древесину.
Череп направили на экспертизу, сообщила Оксана Лесонен из пресс-службы Криворожского районного управления полиции, передает ТСН.
"Череп направили на экспертизу для установления давности и обстоятельств смерти", - прокомментировала представитель полиции.
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Череп нашли в Долгинцевском районе Кривого Рога на улице Домностроителей, сообщают местные СМИ. Рядом с остатками нашли фрагменты одежды – зеленую футболку, похожую на военную с липучками для шевронов.
На фрагментах одежды есть следы бурого цвета, вероятно, крови.
Кому принадлежат останки, будут выяснять правоохранители.
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