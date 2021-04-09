Пропавшего мужчину случайно нашел тракторист во время земляных работ

На Ровенщине в поле нашли останки человека. Могут принадлежать пропавшему без вести 79-летнему Ивану Бабаку. Фото: npu.gov.ua

Близ села Вересневое на Ровенщине нашли останки человека.

На страшную находку в поле наткнулся 29-летний мужчина, когда обрабатывал земельный участок. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Правоохранители устанавливают личность, чьи останки обнаружили в поле во время земляных работ. Изъяли найдено. И отправили для проведения экспертизы ", - сказано в сообщении.

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По полученной информации, это может быть житель Ровно 79-летний Иван Бабак. Он с марта считался без вести пропавшим. Мужчина имел проблемы с памятью и часто уходил из дома.

Кроме того, его родственники узнали одежду и обувь, которые могут ему принадлежать.

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