Пропавшего мужчину случайно нашел тракторист во время земляных работ

 
Ексклюзивы
1/5
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 423
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 1728
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 531
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 648
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 891
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
6 Просмотров: 1206
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1845
Суд назвал незаконным поиск плагиата в диссертации министра
Суд назвал незаконным поиск плагиата в диссертации министра
Просмотров: 261
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 315
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 927
Фото
Все фото
14
4
3
4
10
Более 15 час. бродил по болотам: все об исчезновении и спасение 7-летнего мальчика
Более 15 час. бродил по болотам: все об исчезновении и спасение 7-летнего мальчика
Депутат угрозами &quot;выбивал&quot; взятку у столичного нотариуса
Депутат угрозами "выбивал" взятку у столичного нотариуса
7-летний мальчик не вернулся с прогулки
7-летний мальчик не вернулся с прогулки
Иностранец возмутился грязным вагоном поезда УЗ и сам его помыл
Иностранец возмутился грязным вагоном поезда УЗ и сам его помыл
19-летний аферист обманывал людей в Instagram
19-летний аферист обманывал людей в Instagram
Видео
Все видео
Пассажиры не хотели выходить из переполненной маршрутки и бросались на полицейских
Пассажиры не хотели выходить из переполненной маршрутки и бросались на полицейских
"Безмасочник" оплевал продавщицу: момент попал на видео
"Безмасочник" оплевал продавщицу: момент попал на видео
Полицейские выстрелами ловили беглеца после ДТП: видео преследования
Полицейские выстрелами ловили беглеца после ДТП: видео преследования
Сестры 13 и 15 лет разбились на мотоцикле: кадры смертельного ДТП
Сестры 13 и 15 лет разбились на мотоцикле: кадры смертельного ДТП
Фермеры пасут свиней и коз на свалке с трупами животных: шокирующие кадры
Фермеры пасут свиней и коз на свалке с трупами животных: шокирующие кадры
Интервью
1/5
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 468
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 360
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 261
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1791
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 апреля 2021
Просмотров: 423
Чужі
Менша донька слухає онлайн лекцію із мовознавства. Викладач розповідає про старообрядців із Вилкового на Одещині. — Я теж була в їхніх ...
пятница, 09 апреля 2021 09:20

Пропавшего мужчину случайно нашел тракторист во время земляных работ

  Комментировать
Пропавшего мужчину случайно нашел тракторист во время земляных работ
На Ровенщине в поле нашли останки человека. Могут принадлежать пропавшему без вести 79-летнему Ивану Бабаку. Фото: npu.gov.ua

Близ села Вересневое на Ровенщине нашли останки человека.

На страшную находку в поле наткнулся 29-летний мужчина, когда обрабатывал земельный участок. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Правоохранители устанавливают личность, чьи останки обнаружили в поле во время земляных работ. Изъяли найдено. И отправили для проведения экспертизы ", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пропавшего в начале месяца мужчину нашли убитым

По полученной информации, это может быть житель Ровно 79-летний Иван Бабак. Он с марта считался без вести пропавшим. Мужчина имел проблемы с памятью и часто уходил из дома.

Кроме того, его родственники узнали одежду и обувь, которые могут ему принадлежать.

В Киеве водитель экскаватора, выполнявший работу на ул. Берковецкой, ковшом выкопал тело мужчины. Было в черных полиэтиленовых пакетах и ​​обмотано клейкой лентой. Выяснилось, это 38-летний охранник стоянки, который был в розыске. Он ушел на работу и не вернулся.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пропавшего мужчину случайно нашел тракторист во время земляных работ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
апреля

Изобретатель сделал первую аудиозапись

Принц Чарльз во второй раз женился

Мирную демонстрацию разогнали саперными лопатами

Европарламент согласился на крупнейшее в истории расширения ЕС

Американцы взяли Багдад

Самое читаемое
Кличко выдал очередной &quot;шедевр&quot; в прямом эфире
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
 4 Просмотров: 30115
Умерла первая женщина-премьер и &quot;Железная леди&quot;
Умерла первая женщина-премьер и "Железная леди"
 Просмотров: 20557
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
10
 Просмотров: 15823
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
15
 Просмотров: 13437
Аппетитная фитнес-модель показала себя с разных сторон
Аппетитная фитнес-модель показала себя с разных сторон
4
 Просмотров: 6444
Происшествия
Гибель ребенка в Донбассе: ОБСЕ побывала на месте взрыва
Гибель ребенка в Донбассе: ОБСЕ побывала на месте взрыва
Рассказали о семье 7-летнего мальчика, который 15 ч бродил по болотам
Рассказали о семье 7-летнего мальчика, который 15 ч бродил по болотам
 Просмотров: 45
Возле курорта в камышах нашли труп мужчины
Возле курорта в камышах нашли труп мужчины Просмотров: 612
Более 15 час. бродил по болотам: все об исчезновении и спасение 7-летнего мальчика
Более 15 час. бродил по болотам: все об исчезновении и спасение 7-летнего мальчика
14
 Просмотров: 1539
Водитель маршрутки обозвал ветерана АТО свиньей: подробности скандала
Водитель маршрутки обозвал ветерана АТО свиньей: подробности скандала Просмотров: 1026
Больше всего комментируют
4
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
2
О деятельности Семенченко знали в СБУ
2
Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта
1
Брат Вовка, которого поймали на взятке, работает заместителем начальника Службы внешней разведки - журналист Бутусов
1
Правозащитники обеспокоены систематическим нарушением прав человека в Украине
Голосов: 388
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть