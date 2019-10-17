В лесхозе украли леса на 6,2 млн грн

СБУ раскрыла хищение ценных пород древесины в ГП "Красноградское лесное хозяйство" Харьковской обл.
Чиновники лесхоза наладили незаконную вырубку леса сверх установленных санитарных норм, сообщает пресс-центр СБУ.
Неучтенную древесину нелегально реализовывали. Под видом санитарных рубок чиновники уничтожили более 20 гектаров лесонасаждений дуба и сосны.
Экспертиза установила, что государству нанесли ущерб в размере 6,2 млн грн.
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Во время обысков по месту работы и жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили вещественные и документальные доказательства преступлений.
Пяти должностным лицам госпредприятия сообщили о подозрении в совершении преступления.
Работники госпредприятия Октябрьский лесхоз в Харьковской области незаконно вырубили леса на 23,8 млн грн. Награбили на такую сумму за период с сентября 2018 по июнь 2019 года.
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