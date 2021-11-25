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В Ла-Манше затонуло судно с мигрантами. Погибли по меньшей мере три десятка человек

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В Ла-Манше затонуло судно с мигрантами. Погибли по меньшей мере три десятка человек
В аварии погибли три десятка человек. Фото: The Associated Press

В Ла-Манше затонуло судно с 34 мигрантами на борту, в результате чего погиб не менее 31 человек.

Жертвами инцидента стали, в частности, пятеро женщин и девочка. Двух человек удалось спасти, а еще один пассажир считается пропавшим без вести, его поиски продолжаются, сообщает The Associated Press.

Лодка направлялась в Великобританию. Правоохранители арестовали четырех человек, подозреваемых в торговле людьми. Их считают причастными к инциденту с затонувшим судном.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за немедленное увеличение финансирования пограничного агентства Европейского Союза Frontex и экстренную встречу министров европейских правительств, "обеспокоенных проблемой миграции".

"Франция не позволит, чтобы Ла-Манш превратился в кладбище", – заявил французский лидер.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон созвал заседание правительственного кризисного комитета. Глава британского правительства сказал, что "шокирован, поражен и глубоко расстроен" произошедшим.

Он призвал Францию ​​активизировать усилия, чтобы остановить поток мигрантов. По его убеждению, инцидент показал, что усилий французских властей по патрулированию пляжей "оказалось недостаточно".

"Наше предложение состоит в том, чтобы увеличить нашу поддержку, а также работать вместе с нашими партнерами на соответствующих пляжах, на площадках для спуска этих лодок, - указал Джонсон. - У нас возникли трудности с тем, чтобы убедить некоторых наших партнеров, в том числе французов" , действовать так, как мы считаем нужным".

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Украина начала усиливать границу с Беларусью. Там началась совместная специальная пограничная операция "Полесье". Государственная погранслужба Украины проводит ее совместно с силами Национальной гвардии, Национальной полиции, ВСУ и другими задействованными резервами.

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