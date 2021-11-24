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среда, 24 ноября 2021 09:54

На границе Украины с Беларусью началась спецоперация
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Украина начала усиливать границу с Беларусью
Фото: ГПСУ
Там началась совместная специальная пограничная операция «Полесье».
Первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Владимир Никифоренко сообщил, что на украинско-белорусской границе сохраняется угроза проникновения нелегальных мигрантов.
Для охраны границы используются беспилотные авиационные комплексы и технические средства наблюдения.

Украина начала укреплять границу с Беларусью.

Там началась совместная специальная пограничная операция "Полесье". Государственная пограничная служба проводит ее совместно с силами Национальной гвардии, Национальной полиции, ВСУ и другими задействованными резервами, передает МВД.

Первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Владимир Никифоренко сообщил, что на украинско-белорусской границе сохраняется угроза проникновения нелегальных мигрантов.

"Для дальнейшего реагирования на возможное усложнение ситуации вместе с взаимодействующими государственными структурами согласовано проведение совместной специальной пограничной операции и проработан соответствующий план. И вчера вечером она официально началась", – отметил он.

Увеличенные пограничные наряды с одновременным наращиванием сил и средств будут контролировать режим на границе.

Для охраны границы используются беспилотные авиационные комплексы и технические средства наблюдения.

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Предусмотрено существенное усиление пограничного режима вдоль украинско-белорусского участка государственной границы", – говорится в сообщении.

Верховная Рада разрешила пограничникам использовать оружие и боевую технику. Закон разрешил изымать вещи, которые могут быть вещественными доказательствами или нанести вред жизни или здоровью людей. Пограничники могут использовать средства визуального и технического наблюдения, сигнализацию, инженерные боеприпасы, сооружения и заграждения.

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