В квартире произошел взрыв - есть пострадавший

Во Львове произошел взрыв в многоэтажке. Фото: ТСН

Во Львове в жилом доме произошел взрыв.

Получил травмы человек, который делал ремонт, сообщает ТСН.

Взрыв произошел на последнем двенадцатом этаже жилого дома. Пострадавшего с ожогами лица, рук и дыхательных путей забрали в реанимацию.

Взрывной волной вынесло три больших окна, повредило двери, сорвало часть облицовки дома. Осколки стекла, металла и пластика повредили два припаркованных автомобиля.

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По предварительным данным взорвалась газо-воздушная смесь.

19 ноября около 6 утра в квартире на ул. Гладкова, 33 в Днепре прогремел мощный взрыв. Погиб 40-летний мужчина. Его тело нашли под окнами дома.