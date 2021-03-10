В квартире нашли изуродованное тело 88-летнего мужчины

Между погибшим и преступником возник конфликт Фото: facebook.com/MVS.LVIV

В Ходорове Львовской области 36-летний мужчина убил 88-летнего пенсионера.

Мужчину мертвым в его же квартире нашла опекунша, сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

"9 марта в отделение полиции поступило сообщение от опекунши 88-летнего жителя города Ходоров. По словам заявительницы, около 9:00, придя в дом к своему подопечному, она обнаружила его тело без признаков жизни и со следами насильственной смерти. Смерть мужчины наступила в результате многочисленных ножевых ранений и других телесных повреждений, полученных в результате побоев. Правоохранители установили, что к совершению убийства может быть причастен 36-летний житель одного из сел Стрыйского района. Вскоре его задержали", - сказано в сообщении.

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Известно, что накануне, 8 марта, около 13:00 злоумышленник встретил мужчину на улице и помог ему зайти в квартиру. Затем между ними возник конфликт, в ходе которого гость жестоко избил хозяина и нанес ему несколько ударов ножом, после чего скрылся.

За содеянное преступнику грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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