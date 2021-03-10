В квартире нашли изуродованное тело 88-летнего мужчины

 
Ексклюзивы
1/5
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Просмотров: 720
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Просмотров: 981
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Просмотров: 630
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Просмотров: 2088
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
Просмотров: 1242
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 252
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 2061
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 963
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 297
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
Просмотров: 1386
Фото
Все фото
7
3
5
3
7
Нечеловеческие условия в Лукьяновском СИЗО: что говорит прокуратура
Нечеловеческие условия в Лукьяновском СИЗО: что говорит прокуратура
31-летний мужчина порезал 61-летнюю соседку: мотив шокировал
31-летний мужчина порезал 61-летнюю соседку: мотив шокировал
Смертельный взрыв в высотке: рассказали о жильцах квартиры
Смертельный взрыв в высотке: рассказали о жильцах квартиры
&quot;Нива&quot; перевернулась и застряла в деревьях над пропастью
"Нива" перевернулась и застряла в деревьях над пропастью
В квартире произошел смертельный взрыв: первые подробности и фото
В квартире произошел смертельный взрыв: первые подробности и фото
Видео
Все видео
2 женщины спасали самоубийцу, который повис на мосту: момент попал на видео
2 женщины спасали самоубийцу, который повис на мосту: момент попал на видео
На границе полностью сгорела фура, которая направлялась в Россию
На границе полностью сгорела фура, которая направлялась в Россию
Рецидивист поиздевался над пенсионеркой - момент попал на видео
Рецидивист поиздевался над пенсионеркой - момент попал на видео
Задержали водителя-нарушителя, который обматерил патрульных и пригрозил убийством
Задержали водителя-нарушителя, который обматерил патрульных и пригрозил убийством
Мать позволила ребенку кататься на льдине, а сама стояла на берегу
Мать позволила ребенку кататься на льдине, а сама стояла на берегу
Интервью
1/5
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 252
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 252
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 2061
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Просмотров: 216
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 963
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
09 марта 2021
Просмотров: 468
Політика
Хворіти – справа неприємна і недешева. Та якщо вже лікуєшся, шукай спеціаліста. Брат порадив звернутися в державну установу. Оскільки шлунок ...
среда, 10 марта 2021 16:08

В квартире нашли изуродованное тело 88-летнего мужчины

  Комментировать
В квартире нашли изуродованное тело 88-летнего мужчины
Между погибшим и преступником возник конфликт Фото: facebook.com/MVS.LVIV

В Ходорове Львовской области 36-летний мужчина убил 88-летнего пенсионера.

Мужчину мертвым в его же квартире нашла опекунша, сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

"9 марта в отделение полиции поступило сообщение от опекунши 88-летнего жителя города Ходоров. По словам заявительницы, около 9:00, придя в дом к своему подопечному, она обнаружила его тело без признаков жизни и со следами насильственной смерти. Смерть мужчины наступила в результате многочисленных ножевых ранений и других телесных повреждений, полученных в результате побоев. Правоохранители установили, что к совершению убийства может быть причастен 36-летний житель одного из сел Стрыйского района. Вскоре его задержали", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 31-летний мужчина порезал 61-летнюю соседку: мотив шокировал

Известно, что накануне, 8 марта, около 13:00 злоумышленник встретил мужчину на улице и помог ему зайти в квартиру. Затем между ними возник конфликт, в ходе которого гость жестоко избил хозяина и нанес ему несколько ударов ножом, после чего скрылся.

За содеянное преступнику грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

В Киеве мужчина зарезал сожителя бывшей жены. Конфликт возник из-за ревности.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В квартире нашли изуродованное тело 88-летнего мужчины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
марта

Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку

Самое читаемое
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
 3 Просмотров: 71482
Гороскоп на март: кого ждет финансовое процветание и невиданный успех
Гороскоп на март: кого ждет финансовое процветание и невиданный успех
 Просмотров: 15147
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
5
 Просмотров: 13608
Каким было село Тараса Шевченко 120 лет назад - подборка фото
Каким было село Тараса Шевченко 120 лет назад - подборка фото
20
 Просмотров: 9936
Зверское убийство киберполицейской: известен мотив
Зверское убийство киберполицейской: известен мотив Просмотров: 9522
Происшествия
Нечеловеческие условия в Лукьяновском СИЗО: что говорит прокуратура
Нечеловеческие условия в Лукьяновском СИЗО: что говорит прокуратура
7
 Просмотров: 423
31-летний мужчина порезал 61-летнюю соседку: мотив шокировал
31-летний мужчина порезал 61-летнюю соседку: мотив шокировал
3
 Просмотров: 684
Третьи сутки поисков 7-летней девочки не дали результата: что говорят местные и полиция
Третьи сутки поисков 7-летней девочки не дали результата: что говорят местные и полиция
 Просмотров: 873
2 женщины спасали самоубийцу, который повис на мосту: момент попал на видео
2 женщины спасали самоубийцу, который повис на мосту: момент попал на видео
 Просмотров: 468
Смертельный взрыв в высотке: рассказали о жильцах квартиры
Смертельный взрыв в высотке: рассказали о жильцах квартиры
5
 Просмотров: 261
Больше всего комментируют
5
В Конча-Заспе митинговали за освобождение Стерненко
5
Еще не решил - Мендель о втором сроке Зеленского
3
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
3
Израиль не признает вакцину, которой прививают украинцев
3
Ткаченко говорит менять закон о языке
Голосов: 485
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть