В Крыму избили жену и дочь украинского активиста Приходько

Неизвестные жестоко избили женщин возле их дома за поддержку Олега. Фото: Facebook

В аннексирована Крыму неизвестные избили жену и дочь украинского активиста Олега Приходько возле их дома.

Об этом сообщил лидер ВО Свобода Олег Тягнибок на своей странице в Facebook в воскресенье, 3 января.

"В оккупированном Крыму совершено нападение на дочь и жену заключенного Кремля Олега Приходько. Неизвестные жестоко избили женщин возле их дома за поддержку Олега", - написал Тягнибок.

По его словам, в политсиле требуют официальной реакции правительства Украины на то, что произошло.

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29 декабря военный суд в российском городе Власиха оставил под арестом Олега Приходько. Он будет находиться в СИЗО Ростова-на-Дону до 16 марта 2021 года. В 2019 году активиста задержали в Крыму по подозрению в подготовке теракта на полуострове. В его гараже якобы нашли взрывчатку. В "суде" он заявил, что ему ее подбросили сотрудники ФСБ. Приходько грозит до 11 лет тюрьмы.