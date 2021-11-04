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четверг, 04 ноября 2021 13:07

В Кривом Роге устроили облаву на полицейских: 11 задержанных
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В Кривом Роге 11 полицейских погорели на взятках
Фото: dbr.gov.ua
В Кривом Роге 11 полицейских погорели на взятках
В Кривом Роге 11 полицейских погорели на взятках
В Кривом Роге 11 полицейских погорели на взятках
В Кривом Роге 11 полицейских погорели на взятках

В Кривом Роге в Днепропетровской области разоблачили 11 сотрудников районного управления полиции на систематических поборах с предпринимателей и водителей.

Задокументировали 11 фактов вымогательства и получения взяток на общую сумму 180 тыс. грн, сообщила в Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Трех полицейских задержали при получении взяток. Всем сообщили о подозрении. У следствия есть информация, что от подозреваемых можно было откупиться от админответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения", - рассказала Венедиктова.

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Правоохранители шантажировали местных предпринимателей, в частности, перевозящих горюче-смазочные материалы, металлолом, древесину, добавили в пресс-службе Госбюро расследований.

"Полицейские требовали ежемесячную плату за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности, а также за непривлечение к ответственности водителей грузовиков в случае нарушения правил дорожного движения", - добавили в ДБР.

Задерживали некоторых полицейских посреди улицы. Со взяткой в ​​20 тыс. грн взяли майора Андрея Коптева, по данным источников Gazeta.ua. Он сейчас временно исполняет обязанности начальника сектора реагирования патрульной полиции. Также арестовали его подчиненного.

Есть информация о задержании со взяткой следователя Широковского райотдела полиции.

В Днепропетровской области пятеро полицейских выбивали из задержанных деньги.

Банду "оборотней в погонах" возглавлял оперуполномоченный одного из районных управлений Нацполиции области. Злоумышленники избивали задержанных, чтобы те признавались в преступлениях, которых не совершали. Запугивали уголовной ответственностью, давили морально, избивали, чтобы те заплатили им "отступные".

Вынуждали звонить родным или друзьям, чтобы взять в долг деньги. Также предлагалось оформить быстрый кредит в Интернете. Задержанных отпускали, только когда получали от них нужные суммы.

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