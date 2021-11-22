В Кривом Роге произошло смертельное ДТП: легковушка влетела в грузовик

По каким причинам произошло ДТП, устанавливают правоохранители. Фото: dp.dsns.gov.ua

В городе Кривой Рог в воскресенье, 21 ноября, столкнулись легковое авто Таврия и грузовик Volvo. Водитель легковушки погиб, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла днем на Никопольском шоссе. В результате столкновения тело водителя Таврии оказалось заблокированным в авто. Пассажирка легковушки получила травмы коленных суставов.

"На момент прибытия спасателей в изуродованной легковушке находилось заблокированное тело водителя автомобиля ЗАЗ-Таврия, мужчины 1955 года рождения. Пострадавшая пассажирка, женщина 1953 года рождения, была госпитализирована", - уточнили в ГСЧС.

По каким причинам произошло ДТП, устанавливают правоохранители.

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