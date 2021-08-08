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воскресенье, 08 августа 2021 22:54

В Кривом Роге мужчина подорвал себя двумя гранатами

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В Кривом Роге мужчина подорвал себя двумя гранатами
Фото: opentv.media

На территории комбината в Кривом Роге мужчина взорвал две гранаты - его госпитализировали. Об этом сообщает Відкритий.

Мужчина пришел на проходную горного комбината с двумя гранатами и требовал пропустить его на территорию.

"Оперативно прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили мужчину во дворе. Он в прямом смысле сидел на одной гранате, а другую держал в руке", - сказано в материале.

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Когда гранаты подорвались, мужчине оторвало ногу. Его доставили в местную больницу.

На данный момент территория вокруг комбината оцеплена. Там работают полицейские, пожарные и медики. На месте находятся работники следственно-оперативной группы, устанавливающие все обстоятельства случившегося и мотивы мужчины.

В Харькове мужчина угрожал взорвать многоэтажный жилой дом.

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