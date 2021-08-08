Мужчина угрожал взорвать гранату в квартире

В Харькове мужчина угрожал взорвать многоэтажный жилой дом.
Правоохранители его задержали, сообщает Telegram канал "ХС.Салтівка".
Происшествие произошло в районе стадиона "Металлист". Житель дома на улице Днепровской, 1 угрожал взорвать гранату в квартире. Местные говорят, что человек и раньше вел себя неадекватно.
Жителей многоэтажки вывели во двор. На место происшествия приехали полицейские. Они задержали нарушителя.
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Прибыла следственно-оперативная группа. В доме отключили газ. До сих пор не известно, была ли у мужчины взрывчатка.
На территории психиатрической больницы по улице Кирилловской в Подольском районе Киева произошел взрыв. Один человек погиб. Все произошло 29 июля в 23:00 в недостроенном доме. Взрыв был настолько сильным, что его слышали в Шевченковском и Соломенском районах.
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