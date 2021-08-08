В коме без прогнозов: Дорофеева сообщила о состоянии танцовщика, которого избил военный

Состояние избитого танцовщика балета Евгения Гончаренко стабильно тяжелое. Он в коме. Фото: скриншот с видео

Танцовщик балета певицы Нади Дорофеевой остается в коме после избиения.

Состояние Евгения Гончаренко стабильно тяжелое. Врачи не дают пока никаких прогнозов относительно последствий отека мозга. Соответствующий скрин с комментарием матери Евгения, Ирины Гончаренко, DOROFEEVA обнародовала в сториз своего фотоблога.

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"На сегодняшний день информация, что будет в коме еще минимум 10 дней. Это для того, чтобы отек головного мозга уменьшился. Только тогда его будут постепенно выводить из сна и диагностировать возможные последствия", - написала она.

Евгений Гончаренко пострадал от рук работника управления госохраны 28-летнего Евгения Беспалого в Киеве, когда вступился за девушку. Подозреваемый ударил потерпевшего кулаком в голову, от которого последний упал на землю. Беспалого уволили с работы. Он находится под стражей, по решению суда. Между тем семья танцовщика собирает средства на его спасение. Евгений находится в реанимации без права посещения.