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среда, 21 июля 2021 12:04

В Кирилловке туристка упала в яму с медузами: вытягивали вчетвером

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В Кирилловке туристка провалилась на пляже в яму с медузами. Подобные ямы создают отдыхающие.

Женщина которая провалилась в яму призвала людей не рыть их на берегу моря, делится историей Людмила Новицкая в группе "Любимая Кирилловка" на Facebook.

"Пожалуйста, не устраивайте "братские могилы" и не присыпайте сверху песочком. Вчера взрослый человек провалился по пояс, а завтра, не дай Бог, ребенок! Поверьте, смешного мало", - подчеркнула Новицкая.

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Самостоятельно туристка не смогла выбраться из ловушки, поэтому ей помогли четыре мужчины. Если бы туда упал ребенок, ситуация могла бы закончиться хуже.

"Поверьте, вчера когда я по пояс вошла в яму с медузами и четыре человека меня вытаскивали - было не до смеха!" - отметила она.

Медуза-корнерот вырастает до 60 см в диаметре. После контакта с животным на теле человека возникают ожоги и болевые ощущения. Пораженное место следует промыть водой и не касаться глаз и губ руками со слизью медузы.

Автор: web-zoopark.ru
  Медуза-корнерот вырастает до 60 сантиметров в диаметре
Медуза-корнерот вырастает до 60 сантиметров в диаметре

На пляжах Азовского моря настоящее нашествие медуз. Отдыхающие на курортах в Мелитопольском районе жалуются, что вода стала напоминать кисель, и к ней невозможно подойти. Эксперты связывают нашествие медуз в Азовском море с увеличением их численности в Черном море.

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Дата
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