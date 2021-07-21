В Кирилловке туристка упала в яму с медузами: вытягивали вчетвером

В Кирилловке туристка провалилась на пляже в яму с медузами. Подобные ямы создают отдыхающие.

Женщина которая провалилась в яму призвала людей не рыть их на берегу моря, делится историей Людмила Новицкая в группе "Любимая Кирилловка" на Facebook.

"Пожалуйста, не устраивайте "братские могилы" и не присыпайте сверху песочком. Вчера взрослый человек провалился по пояс, а завтра, не дай Бог, ребенок! Поверьте, смешного мало", - подчеркнула Новицкая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пять самых дорогих отелей на Азовском море с европейским сервисом

Самостоятельно туристка не смогла выбраться из ловушки, поэтому ей помогли четыре мужчины. Если бы туда упал ребенок, ситуация могла бы закончиться хуже.

"Поверьте, вчера когда я по пояс вошла в яму с медузами и четыре человека меня вытаскивали - было не до смеха!" - отметила она.

Медуза-корнерот вырастает до 60 см в диаметре. После контакта с животным на теле человека возникают ожоги и болевые ощущения. Пораженное место следует промыть водой и не касаться глаз и губ руками со слизью медузы.

Автор: web-zoopark.ru Медуза-корнерот вырастает до 60 сантиметров в диаметре

На пляжах Азовского моря настоящее нашествие медуз. Отдыхающие на курортах в Мелитопольском районе жалуются, что вода стала напоминать кисель, и к ней невозможно подойти. Эксперты связывают нашествие медуз в Азовском море с увеличением их численности в Черном море.