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суббота, 26 июня 2021 22:10

В Киевской области прорвало дамбу: что известно

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В Киевской области прорвало дамбу: что известно

В Киевской области, возле поселка Осиковое прорвало дамбу, сообщает УНН. Видео снято в селе Лишня.

Из-за прорыва дамбы каскада из семи частных озер в Фастовском районе, по предварительной информации были подтоплены 8 дворов и 2 частных жилых дома. Жертв и пострадавших нет.

На месте работает оперативная группа ГУ ГСЧС в Киевской области. Информация уточняется.

Кроме того, по словам руководителя пресс-службы ГУ ГСЧС в Киевской области Виктории Рубан вода уже сошла.

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Рубан рассказала, что семь озер были построены каскадом, одно высшее другого по течению. Чуть дальше этих озер идет реконструкция моста для этого. Чтобы отвести оттуда воду там поставили две трубы и в обычных условиях вода течет по этим трубам.

26-27 июня по всей территории Украины прогнозируют сильные ливни, град, шквальный ветер 15-20 м/с.

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