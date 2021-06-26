В Киевской области прорвало дамбу: что известно

В Киевской области, возле поселка Осиковое прорвало дамбу, сообщает УНН. Видео снято в селе Лишня.

Из-за прорыва дамбы каскада из семи частных озер в Фастовском районе, по предварительной информации были подтоплены 8 дворов и 2 частных жилых дома. Жертв и пострадавших нет.

На месте работает оперативная группа ГУ ГСЧС в Киевской области. Информация уточняется.

Кроме того, по словам руководителя пресс-службы ГУ ГСЧС в Киевской области Виктории Рубан вода уже сошла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Затопленные улицы и поваленные деревья - непогода наделала вреда во Львове

Рубан рассказала, что семь озер были построены каскадом, одно высшее другого по течению. Чуть дальше этих озер идет реконструкция моста для этого. Чтобы отвести оттуда воду там поставили две трубы и в обычных условиях вода течет по этим трубам.

26-27 июня по всей территории Украины прогнозируют сильные ливни, град, шквальный ветер 15-20 м/с.