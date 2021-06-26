Ливни, град, шквальный ветер: украинцев предупредили о непогоде

На Львовщине спасатели 25 раз выезжали убирать поваленные деревья. Фото: www.facebook.com/MNS.GOV.UA

26-27 июня по всей территории Украины прогнозируют сильные ливни, град, шквальный ветер 15-20 м/с.

В связи с осадками, на реках Карпатского региона ожидается подъем уровня воды на 0,3-1,3 м, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока с подтоплением пониженных мест. В горных районах существует угроза схода селевых потоков.

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Вчера, 25 июня, в результате непогоды были обесточены 811 населенных пунктов в 9 областях.

На Львовщине спасатели 25 раз выезжали убирать поваленные деревья. В результате сильного дождя были затоплены 10 частных домов. Порывами ветра сорваны крыши с 8 жилых домов и одного административного здания. В результате падения дерева, травмирован один человек.

В Ровенской области одного человека ударила молния, на другого - упал шифер, который сорвало ветром. Пострадавших доставили в больницу.

В Черниговской области аномальная жара привела к аварийному отключению электроэнергии. Так почти 21 тыс. потребителей остались без света. "В этот день была 35-градусная жара, а ночью температура упала до 20 градусов", - говорится в сообщении "Черниговоблэнерго". Такая погода и стала причиной повреждения кабельных сетей.