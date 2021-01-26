В киевской больнице мужчине всадили нож в грудь

В Киеве в больнице неизвестный ножом ранил мужчину в грудь. Фото: npu.gov.ua

В Киеве неизвестный пришел в больницу с ножом и ранил мужчину в грудь.

Нападавшего задержали. Им оказался местный 46-летний житель, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции. Кем был раненый - ​​врачом или посетителем - не уточняют.

"В медицинском учреждении к мужчине подошел ранее ему незнакомый и начал провоцировать конфликт, после чего ножом нанес удар в грудную клетку пострадавшему. Далее правонарушитель скрылся в неизвестном направлении. Уже через час мы его задержали по месту жительства", - рассказал начальник следственного отдела Шевченковского управления полиции Александр Богатырчук.

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Задержанный ранее попадал в поле зрения правоохранителей за нанесение телесных повреждений и за хранение наркотических веществ.

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