В киевской больнице мужчине всадили нож в грудь

В Киеве неизвестный пришел в больницу с ножом и ранил мужчину в грудь.
Нападавшего задержали. Им оказался местный 46-летний житель, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции. Кем был раненый - врачом или посетителем - не уточняют.
"В медицинском учреждении к мужчине подошел ранее ему незнакомый и начал провоцировать конфликт, после чего ножом нанес удар в грудную клетку пострадавшему. Далее правонарушитель скрылся в неизвестном направлении. Уже через час мы его задержали по месту жительства", - рассказал начальник следственного отдела Шевченковского управления полиции Александр Богатырчук.
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Задержанный ранее попадал в поле зрения правоохранителей за нанесение телесных повреждений и за хранение наркотических веществ.
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