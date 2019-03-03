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воскресенье, 03 марта 2019 03:10

В Киеве жестоко избили работника СТО

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В Киеве жестоко избили работника СТО
Избили работника СТО. Фото: Нацполиция

На территории одного из столичных СТО, неизвестные жестоко избили рабочего, после чего посадили в автомобиль "Ауди Q7" и увезли Святошинский район Киевской области.

Там, по постоянному месту жительства потерпевшего, злоумышленники отобрали его деньги и документы. Поступили так из-за неуплаты потерпевшим за съемную комнату, сообщает Нацполиция.

Полиция нашла и задержала подозреваемых, причастных к совершению данного преступления. Ими оказались двое жителей столицы.

До избрания меры пресечения они будут находиться в изоляторе временного содержания.

Во время неотложных обысков по месту жительства и в авто задержанных, изъяты вещественные доказательства: деньги, личные вещи и документы потерпевшего.

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Также выяснялось, что авто, на котором передвигались злоумышленники, находится в угоне. Его также изъяли и поместили на площадку временного содержания до выяснения всех обстоятельств.

Полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы и ее области. Досудебное расследование продолжается.

В Ровно полиция задержала лидера преступной группировки "Федора", которое действует на территории области с 2011 года.

Банда занималась вымогательством денег у людей, в частности, предпринимателей. Преступники избивали своих жертв, поджигали их имущество, запугивали и применяли другие методы "влияния".

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