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вторник, 18 февраля 2020 20:08

В Киеве женщину изнасиловали в собственной квартире

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В Киеве женщину изнасиловали в собственной квартире
В Киеве 44-летнюю женщину в собственной квартире изнасиловал 52-летний знакомый из соцсети. Фото: 24 канал

В Киеве на проспекте Маяковского в собственной квартире изнасиловали 44-летнюю женщину.

Подозреваемый - 52-летний мужчина, с которым потерпевшая познакомилась в соцсети, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

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"Женщина через социальную сеть познакомилась с мужчиной и пригласили его к себе. Но во время общения знакомый применил силу и изнасиловал ее: Мужчину задержали. Он - житель города Ирпень, ранее не судимый", - рассказал начальник Деснянского управления полиции Юрий Герасименко.

Следователи открыли уголовное производство. Мужчина по решению суда находится под стражей. Его могут посадить на 10 лет.

В Белой Церкви Киевской области двое неизвестных напали на 41-летнюю прохожую поздно вечером на безлюдной улице. Один из них нанес несколько ударов ножом женщине в грудь и, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, изнасиловал. Другой - наблюдал со стороны, потом забрал у потерпевшей мобильный телефон. После оба скрылись.

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