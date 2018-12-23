В Киеве "заминировали" станцию ​​метро

Столичную станцию метро "Лыбедская" закрыта для пассажиров на вход и выход.
Об этом 23 декабря сообщили в КП "Киевский метрополитен".
По данным компании, в настоящее время проводится проверка анонимной информации о заминировании станции.
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"Станцию "Лыбедскую" закрыли на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании, проводится проверка", - передает заявление КП "Украинский правда".
Станцию метро "Лыбедская" открыли 30 декабря 1984 года.
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