В Киеве "заминировали" станцию ​​метро

Метро "Лыбедская" закрыли для пассажиров. Фото: mignews.com.ua

Столичную станцию ​​метро "Лыбедская" закрыта для пассажиров на вход и выход.

Об этом 23 декабря сообщили в КП "Киевский метрополитен".

По данным компании, в настоящее время проводится проверка анонимной информации о заминировании станции.

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"Станцию "Лыбедскую" закрыли на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании, проводится проверка", - передает заявление КП "Украинский правда".

Станцию ​​метро "Лыбедская" открыли 30 декабря 1984 года.