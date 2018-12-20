Запретили обрезать столичные деревья

Автор: profermu.com По словам депутатов, некачественное кронирование может уничтожить от 50 до 100% листовой кроны дерева и привести к его гниению.





Решение урегулирует бесконтрольную омолаживающую обрезку или кронирование деревьев, говорится в сообщении.



По словам депутатов, некачественное кронирование может уничтожить от 50 до 100% листовой кроны дерева и привести к его гниению.



В то же время мораторий не накладывается на удаление аварийных и потенциально опасных ветвей или частей стволов деревьев. Кроме того, ограничение не распространяется на санитарную и формирующую обрезку деревьев и удаление омелы. Киевский городской совет установил в столице 2-летний мораторий на омолаживающее обрезки деревьев. Такое решение на заседании поддержали 82 депутата в четверг 20 декабря. Об этом пишет пресс-служба Киевсовета.Решение урегулирует бесконтрольную омолаживающую обрезку или кронирование деревьев, говорится в сообщении.По словам депутатов, некачественное кронирование может уничтожить от 50 до 100% листовой кроны дерева и привести к его гниению.В то же время мораторий не накладывается на удаление аварийных и потенциально опасных ветвей или частей стволов деревьев. Кроме того, ограничение не распространяется на санитарную и формирующую обрезку деревьев и удаление омелы.

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Согласно решению, управление экологии и природных ресурсов должно организовать рабочую группу. Туда войдут члены всех депутатских фракций и групп Киевсовета, представители КГГА и профильные эксперты.

Ранее сообщалось, что украинцы массово скупают электрокары . В ноябре первичную регистрацию в Украине прошли 598 экологичных авто.